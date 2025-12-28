Отиде си Деян Кюранов – философ, общественик и един от активните участници в демократичните промени в България в края на 80-те години. Човек, който чрез словото успяваше да разкрие и най-потайните кътчета на политиката и задкулисните процеси. Тъжната вест беше съобщена в социалните мрежи от негови близки и приятели.

Деян Кюранов беше известен с непокорния си дух и последователния си стремеж за свобода и граждански права – каузи, които обществото ни все още приема с доза съмнение. Неговите съмишленици го определят като човек с ясна позиция, морална твърдост и нестандартен подход в защита на демократичните ценности.

Роден в София през 1951 година. Доктор по философия и възпитаник на Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Син е на изтъкнатия политолог проф. Чавдар Кюранов.

В края на 80-те години Деян Кюранов е съосновател и член на Управителния съвет на ПК "Екогласност“ (1989–1990). Участва в делегацията на Съюза на демократичните сили на Кръглата маса и е сред съоснователите на СДС. През 1990 г. напуска активната политика.

След оттеглянето си от политическия живот Кюранов посвещава работата си на неправителствения сектор, където продължава да брани каузите на гражданското общество, свободата и демокрацията.

Ще помним неговите уроци по гражданско поведение!

Поклон пред паметта му.