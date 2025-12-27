Земеделските производители в Гърция продължават блокадите по пътищата заради конфликта с правителството.
Днес представители на 18 земеделски блока, събрали се в Епаноми, Солун, обявиха динамична ескалация на мобилизациите си.
Основното им искане е започване на съществен и ползотворен диалог за бъдещето на земеделието, като подчертават, че решаването на жизненоважните проблеми е наложително веднага, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.
Проблемите в сектора
В публикуван текст след срещата фермерите посочват, че проблемите на първичния сектор засягат "цялото гръцко общество". Това е ясен призив за единство и критика към правителството.
"Отхвърляме намеренията и методите, насърчавани от правителството", заявяват те.
В същото изявление се споменава за преследване и "неоправдано унищожаване на истинските фермери", като се подчертава необходимостта диалогът да се води далеч от стерилни конфронтации и с оглед на националния интерес.
Решенията на фермерите в Никеа
Земеделците решиха да затворят магистралите и граничните пунктове от 27 декември до обяд във вторник, 30 декември. Програмата включва:
Неделя (28/12): Отваряне на пунктовете за събиране на пътни такси в Макрихори.
Понеделник (29/12): Интервенции по околовръстните пътища.
Сряда (31/12): Празнично събиране със семействата им в Никеа.
Нова година: Общогръцка среща за по-нататъшна координация.
Блокади по ключови пътища:
Митница "Евзон": Затворена на 27/12 от 18:00 до 22:00 за всички превозни средства.
Промахонас: Движението за камиони ще бъде спряно от обяд.
Малгара: Спиране на тока в Атина; очаква се възстановяване във вторник.
Комотини: Магистрала „Егнатия“ е затворена на западното кръстовище (посока Ксанти).
Кастро: Частично затваряне на магистралата за Ламия.
Патра: Производителите обмислят блокиране на Околовръстния път по-късно през деня.
Тесалия: Продължават блокадите на път E65 в пунктовете Кардица и Лонгос.
Селскостопанските протести доведоха до значителни увеличения на цените и натиск върху пазара, въпреки че процентът на увеличението варира в зависимост от категорията продукти.
С 15% са поскъпнали цените, а в някои случаи при плодовете и зеленчуците се изразяват опасения за още по-големи "оправдани" или неоправдани повишения.
Разходи на пазара
Загубите от блокадите се оценяват на до 45 млн. евро дневно, което оказва пряко влияние върху логистиката, износа и транспортирането на храни.
Въпреки че фермерите често позволяват преминаването на камиони с гръцки продукти, закъсненията от повече от 5 дни водят до видим недостиг и увеличение на цените на рафта.
Освен хранителните продукти, сериозно засегнат е и зимният туризъм, като отмените достигат 50% поради затрудненията в придвижването.
