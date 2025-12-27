Българите, които пазаруват или работят с турски търговци в Одрин, вече усещат първите реални знаци за края на българския лев.

С наближаването на 1 януари 2026 г., когато България официално преминава към еврото, обменните бюра в Одрин направиха символична, но показателна стъпка – премахнаха лева от електронните си табла с валутни курсове.

Доскоро левът беше сред най-често изписваните валути в граничния град, където хиляди българи всяка седмица пазаруват, почиват или просто минават на разходка. Днес обаче на таблата вече се виждат само турската лира и еврото – ясен сигнал, че една епоха приключва.

На практика левът все още може да бъде обменян, но само в някои бюра. Обменните бюра продължават да го купуват и продават, макар и „извън таблото“. Това обаче създава допълнително объркване както за българските клиенти, така и за турските търговци.

И точно в този преходен момент се появи и тревожна новина. В най-оживената търговска зона на Одрин – улица „Сарачлар“, местни търговци сигнализираха за фалшиви банкноти от 50 български лева, пуснати в обращение по време на уикендния наплив.

„Петдесет лева са около 1250 турски лири. Това са пари, които понякога не изкарваме за цял ден“, признава търговец, станал жертва на измамата.

По думите му подобен случай не се е случвал досега, но напрежението сред бизнеса е осезаемо.

За българите това е ясен сигнал за повишено внимание. В период, когато левът постепенно изчезва от ежедневието и от таблата в съседна Турция, рискът от злоупотреби нараства.