На фасадата на Общинския съвет в Несебър се появи надпис с черна боя. Текстът е изписан върху външна стена на сградата и заема значителна площ, видя репортер на БТА.

По информация на хора, които живеят наблизо, надписът е забелязан тази сутрин. Те посочиха, че не са видели кой го е направил.





Към момента от общинската администрация няма официална информация по случая.

На 12 декември тази година със скандирания "Оставка" жители на община Несебър се събраха на протест пред сградата на Общинския съвет. Те изразиха недоволството си от решението на съветниците да бъдат увеличени данъците.