Главният икономист на КНСБ Любослав Костов определи като "непоследователна" и "неколегиална" позицията на работодателските организации и предупреди, че социалното напрежение расте заради липсата на политика по доходите. Предстои синдикатите да обсъдят провеждането на национални протестни действия в средата на януари.

В обща позиция от вчера работодателските организации поискаха от президента и омбудсмана да бъде наложено вето или да бъде сезиран Конституционният съд заради текста в удължителния закон, който дава възможност за ръст на бюджетните заплати с процента на инфлацията към 31 декември 2025 г.

Любослав Костов припомни, че допреди десетина дни представителите на работодателските организации са дали съгласието си за повишение на бюджетните заплати с 10 процента - толкова, с колкото нарастват в частния сектор:

"Изведнъж, когато разбраха, че няма да има бюджет догодина, вече и 3 процента са им много, тъй като индексиране с инфлацията в края на годината означава 3,7 процента, колкото е хармонизирания индекс на потребителските цени. Явно на българския бизнес и 3,7 процента им се виждат много за ръст на заплатите на работещите в здравеопазването, на работещите във висшето образование, учителите в средното образование и всички онези, които не са спрели да работят - близо 600 000 работещи", заяви Костов пред БНР.

Той допълни, че при това положение не е ясно оттук насетне как ще продължи социалния диалог между бизнеса и синдикатите.

Той заяви още, че се очаква ръководните синдикални органи да обсъдят преминаване към протести в средата или в края на януари:

"Но определено недоволството е масово, то се вижда. Всъщност, властта ядоса над един милион българи, пряко или косвено засегнати в условията, когато цените на малката кошница растат доста повече от официалната инфлация, която ни се дава".

Вчера председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Румен Радев каза за БНР защо бизнесът атакува текста в удължителния закон за бюджета, свързан с ръст на заплатите:

"За всеки български гражданин е важно да има недвусмислени текстове, текстове, които оказват много ясно какво правим и по каква процедура го правим и в крайна сметка тези текстове да са еманация на заложена политика по доходи, а не на моментно настроение преди една или друга политическа предизборна кампания".