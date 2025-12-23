Фрапиращо увеличение на някои лекарства отчитат през последните месеци фармацевти и клиенти. Данните показват, че поскъпването не е еднократно. Нарастване на цените има основно при медикаментите, които се отпускат по Здравна каса. Причините не са свързани с приемането на еврото, а заради липсата на контрол на цената на производителя, отчитат от фармацевтичния бранш.

Увеличението обхваща както лекарствата, отпускани по лекарско предписание, така и тези без рецепта.

Милчо Багашки за лекарства за кръвно налягане досега плащал по 20-21 лева. "Сега стана 34-35 лева тоя месец. Аз ползвам и за кръвно, и за сърце, и за диабет, така че разликата е много, ама много голяма", споделя той пред БНТ.

Константин Качулев – председател на Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград: "Има фрапиращи случаи, които се увеличава два пъти, три пъти цената на лекарството. Говорим цени, които са били порядъка между 5 и 10 лева, в момента са около 20-25 лева."

Най-осезаемо се усеща поскъпването при лекарствата, които се изписват по Здравна каса, а пациентите трябва да доплащат за закупуването им.

"Да кажем едно лекарство, което струва 12 лева, касата заплаща десет. До момента пациентът плаща 2 лева. Ако производителят реши да вдигне, и ние съответно търговеца на едро и търговецът на дребно вдигнем цената и тя стане 25 лева, касата продължава да плаща 10 лева, но вече цената за пациента е 15 лева", добавя Качулев.

От Агенцията по лекарствата заявиха за националната телевизия, че медикаментите без рецепта нямат фиксирани цени от държавата. Производителят сам предлага цена, а държавата я регистрира, без да я определя.

"Ние сравняваме цени - дали определената надценка, която е по наредби е сложена и тя надвишава или не надвишава, но контрол на производителя колко точно му струва това лекарство, няма никъде", обяснява председателят на Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград.

За да определи стойността на лекарствата покривани от касата, държавата сравнява цените на тези продукти със стойността им в десет други държави и се избира най-ниската. Въпреки това много пациенти вече преценяват кои лекарства са от най-голямо значение за здравето им и купуват само тях.

Стойчо Георгиев: "90-100 лева за лекарства… Много скъпо и то няма за месец - 20 хапчета са. Два пъти на ден пия. Да мисли някакви заместители, нещо, защото не може да се издържи."

Константин Качулев казва, че вчера един човек се върнал, нямал достатъчно пари в себе си: "От рецепта с три медикамента избра да вземе само антибиотика. Това е правилното решение, това е най-важния медикамент."

За да защити гражданите от рязко поскъпване на лекарствата, тази година Министерството на здравеопазването въведе ограничение. Фирмите могат да поискат увеличение на цената най-рано година след последното ѝ одобрение. Дори тогава то ще е строго ограничено, до размера на официалната инфлация или до най-ниската цена на същото лекарство в референтните държави.