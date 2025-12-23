ВиК операторите, част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), няма да повишават цените на водоснабдителните и канализационните услуги от 1 януари 2026 г., въпреки че актуализираните тарифи бяха одобрени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 22 декември 2025 г.

Новите цени бяха предложени за прилагане от началото на 2026 г. въз основа на одобрените от КЕВР бизнес планове на водните дружества. Основният мотив за актуализацията беше изпълнението на инвестиционни програми за подобряване на качеството и сигурността на ВиК услугите, както и покриването на оперативните разходи.

Въпреки това търговските дружества с държавно участие взеха решение на този етап да не въвеждат новите цени. Предвиденото увеличение няма да бъде приложено от 1 януари, с цел да се осигури преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото като официална валута в страната.

ВиК операторите се ангажират да информират своевременно своите потребители при всяка бъдеща промяна в цените на услугите.