„Качеството ми на живот от десетилетия зависи не от парите, които получавам, а от средата, в която живея и работя.“ Това написа във Фейсбук Андрей Чорбанов, след като в петък напусна парламентарната група на Има такъв народ.

По думите му още след сформирането на правителството е заявил, че последният ден на този парламент ще бъде и последният му ден в ИТН. Той определя избора на ръководството като „абсолютно несъгласие“, което влиза в противоречие с поетите пред избирателите ангажименти за по-добра образователна система, по-високи стандарти, финансиране и реформи.

Чорбанов посочва, че неприемането на държавния бюджет за 2026 г., както и блокирането на Закона за училищното и предучилищното образование, по който е работено седем месеца, са били решаващи за позицията му.

„Това беше абсолютно безотговорно и недържавно като проява. За мен отговорното поведение предполага гласуване на държавния бюджет, след като си управлявал през годината“, пише той.

Той подчертава, че работата в сферата на науката и образованието е неговият единствен приоритет в Народното събрание и я определя като надпартийна кауза, която не трябва да бъде подчинявана на политически уклони и пропаганда. Чорбанов допълва, че до последно се е надявал програмата на ИТН да остане вярна на заявеното в нея, че образованието и науката са най-важният приоритет за развитието на държавата.

Решението му да не напусне парламента е мотивирано от опасенията, че на негово място ще влезе човек, който безусловно ще подкрепя процеси, неприемливи за избирателите на партията. Той категорично отхвърля твърденията, че остава народен представител заради възнаграждението.

„Винаги съм бил финансово независим и съм живял по същия начин, както и сега. Бях имотен преди парламента и ще си остана имотен и след него“, заявява Чорбанов.