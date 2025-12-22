Липсата на редовен бюджет е в ущърб както на българските граждани, които няма да получат увеличение на заплатите от 1 януари, така и на работодателите, на общините, и това ще се усети съвсем скоро. Редовен бюджет ще има най-рано юли, а е възможно и септември. Това заяви заместник -председателят на парламентарната група на ГЕРБ -СДС Деница Сачева по бТВ.

В отговор на въпрос какво събори правителството Сачева каза, че това е свръхамбицията на правителството, която се сблъскала със свръхпопулизма на опозицията. "Ние се създадохме, за да спрем спиралата от избори, защото това беше изключително важно. Обърнато в числа това бяха пет години със седем избора, в които ние като общество дадохме един милиард за тях, същият този милиард, който днес търсим за доходи", каза Сачева. По думите ѝ междувременно не е имало съществено развитие в нито една система, напротив – всички системи буксуват, защото са работили в условия на непрекъсната нестабилност. Ние имаме 11 общо служебни кабинета, седем от тях бяха през изминалите пет години, допълни Сачева.

В нашата свръхамбиция да постигнем много резултати, в рамките на тези 11 месеца, и донякъде да наваксаме изгубено време, със сигурност е имало и самонадеяност, и арогантност и от нас самите като управляващи за това, че сме искали да постигнем резултати - в по-кратки срокове повече законодателство, отбеляза Сачева.

По думите ѝ коалицията е била много трудна – в нея всички са имали различни визии как трябва да изглежда България. Партията, която аз представлявам, в най- голяма степен беше спойка между всички субекти в управляващата коалиция и понесе най големите негативи, въпреки че се стремеше да бъде гласът на разума, заяви Деница Сачева.

Във всички свои действия в последните пет години сме се стремили дори и в малкото време, което имаме в Народното събрание или като участници в управлението, да правим решителни стъпки, с които страната да се придвижва напред по основните стратегически приоритети - ако моделът "Борисов" означава Шенген, еврозона, възстановен НПВУ, борба с контрабандата и увеличаване на приходите, събрани от данъци, 50 000 деца да тръгнат обратно на училище, то това е моделът, за който ние сме работили, заяви Сачева.

Делян Пеевски участва в българската политика не защото ГЕРБ го избира, а защото има хора, които гласуват за партията му, каза Сачева . По думите ѝ има теми, по които са работили заедно – като еврозоната, но и такива, по които са конкуренти – като изборите в смесените райони.

По повод това, че отиде сама на консултациите при президента Деница Сачева каза, че това е било решение на изпълнителната комисия. Искахме да заявим, че когато една жена отива сама, това е предизвикателство за смелост към опонента, допълни тя.

По думите ѝ от ГЕРБ не се страхуват от политически проект на президента – вече са имали възможност да видят различни негови екипи и проявления в лицето на ПП и "Български възход". Румен Радев никога не се е чувствал комфортно като президент- никога не призова хората към единство и никога не не направи нещо, с което да ги обедини, да им даде нова перспектива, заяви Деница Сачева.

Според нея хората с всички избори до момента казват, че на нито една политическа партия няма да дадат пълно мнозинство. Те казват – ние сме много и различни хора в България, живеем различно, искаме да работите в коалиция, допълни Сачева. Ако всички в момента говорят това, че трябва да имат пълно мнозинство, това означава, че няма да има дълго време правителство, допълни тя. Сачева смята, че президентът с евентуална партия не може да има пълно мнозинство, защото до момента не е излязъл нито с екип, нито с програма. Той печели от протестен вот, но е илюзия, че като политически лидер би имал всички протестни гласове, допълни тя.

Ние не се страхуваме не само от Радев, но и от това да се явяваме непрекъснато на избори, защото сме с опит и знаем защо сме в политиката - доказали сме, че чуваме гласа на хората и можем да се променяме и развиваме, отбеляза Сачева. /БТА

За Изборния кодекс Сачева каза, че вече е приет на първо четене след дълги месеци работа на работна група и текстовете, за които от партията ясно са казали, че подкрепят, са тези, свързани с преброителни машини и да се запази част от гласуването на хартия, но преброяването да бъде изцяло с машини. Има гласове, които не подкрепят изцяло машинен вот, в политиката стана ясно последните пет години, че няма как да има доминация на една над друга група, каза още Сачева.

За бюджета Сачева коментира, че математически възможното се е сблъскало с политически невъзможното. Тя отбеляза, че първият бюджет, предложен от управляващите, е съобразен с исканията на всички партии, които са дали подкрепа за него. Той вече е в историята, въпросът в случая е по-скоро защо не беше приет вторият бюджет, той беше вече одобрен от синдикати и работодатели, попита Деница Сачева.

Според нея това че няма редовен бюджет, е в ущърб както на българските граждани, които няма да получат увеличение на заплатите от 1 януари, така и на работодателите, на общините и ще се усети съвсем скоро. Тя смята, че редовен бюджет ще има най-рано юли, а е възможно и септември.

Според нея приетото решение да се актуализират заплатите с инфлацията е незаконно, а освен това не е трябвало да се залага инфлацията за 2025 година, а за 2026 година, за да се подпомогнат наистина хората. Подкрепихме го, защото понякога и ние сме популисти, не се гордеем с това решение, но имайки предвид, че държавата няма да има редовен бюджет дълго време – минимум до юли, вероятно и до 1 септември, хората трябва да получат увеличение, каза Деница Сачева.