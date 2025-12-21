Депутатът от “БСП-Обединена левица” Драгомир Стойнев заяви, че хаосът започва наново.

“Ще дойде момент за отрезвяване и хората ще разберат, че за да има по-силна държава, трябва да плащаме по-високи данъци”, добави пред БНТ Стойнев. Той добави, че нередностите и нарежданията, които идваха от парламента също отвратиха хората, както и начина, по който се работеше.

Според представителя на БСП арогантността освен от подкрепящата партия, дойде и от ГЕРБ, както и от останалите партии в коалицията.

“Започна се едно самозабравяне с приемане на закони за няколко минути”, посочи Стойнев и добави, че десните партии се опитват да уязвят “БСП-Обединена левица”. Стойнев е на мнение, че десните партии нямат нито идеология, нито програма.

"Сега са толкова надменни, че ще вземат 140 депутати, че ще раздават шамари, крошета, че ще се бият и тези хора не знаят къде се намират. Правителството трябваше да бъде малко по-шумно в защитата на националния интерес", каза депутатът.

Бъдещото на БСП

Стойнев подчерта, че преди нови избори БСП-обединена левица не може да остане без ръководител и без лидер. "БСП има широка палитра от политици, така че ако се реши да има съревнование, то тогава трябва да се отиде на конгрес. Ако искаме да има политическо спокойствие, всяка една партия трябва да може да си говори с другите партии - без да се чертаят червени линии и заклинания", призова Стойнев.

Той посочи, че само БСП вижда и усеща социалният пулс на напрежението поради липсата на бюджет и редовно правителство.

Драгомир Стойнев заяви, че е право на Румен Радев след мандата му като президент да направи свой политически проект. Дали ще бъде ляв, десен, центристки, националистически, популистки - само държавният глава трябвало да каже.