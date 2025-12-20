Това, което се случи в президентството - консултациите между президента Радеви ПП-ДБ аз видях нещо много страшно. Единственият човек, който стърчеше над всички останали, беше ген. Атанасов. Всички останали бяха коленичили пред президента и бяха готови да извикат - "С вас сме г-н Президент".
Това заяви в ефира на Нова нюз зам.-председателят на парламента и председател на Съвета за съвместно управление на кабинета "Желязков" Костадин Ангелов от ГЕРБ.
"Г-жа Назарян не би се съгласила да бъде служебен премиер", категоричен е той.Открийте ощеРегионални новиниСпортни новиниБилети за концертиСтолични новиниВоенни новиниАбонамент за филмов каналШоубизнес новиниКнига за пътешествияАвтомобилни новиниКнига за икономика
На въпрос дали ГЕРБ би се коалирала с партия на Радев, той заяви, че всичко зависи от това какви ценности би изповядвала формацията на държавния глава.
Протести и свалянето на кабинета "Желязков"
"Комфорта за ГЕРБ никога не е бил на първо място. За нас винаги е било важно какви са приоритетите пред държавата и намирането за начина за тяхното решение. Излизаме удовлетворени и постигнахме много резултати, реанимирахме един умрял ПВУ. 25% повече инвестиции има в България. Влизаме в еврозоната също е стратегически резултат за България", коментира той.
По думите му ГЕРБ винаги е демонстрирал как се носи отговорност и е загърбвал политическите страсти.
"Борисов каза, че първата част на протеста, който протичаше мирно, ни свърши златна работа. Защо? Благодарение на енергията на хората, голяма част от политическите формации, които участваха в това управление, най-после узряха за това, че социалният диалог трябва да бъде възстановен. Синдикати и работодатели седнаха с политиците на масата. Затова този протест свърши тази златна работа", добави той.
"За да се разкачаме от нещо, първо трябва да сме се разкачили. Никога не се е налагало да се скачваме за друга политическа формация", категоричен бе Ангелов.
Ангелов: ДБ се страхуват
"Първата партия, която поканихме, за да съставим мнозинство, беше ДБ. Ако колегите от ДБ имаха политическата смелост и зрялост да се съгласят да участват в една такова управление, те можеха да бъдат гаранта, че господин Пеевски няма да има никакво влияние в тази власт.
"ПП-ДБ винаги са се страхували да носят политическа отговорност", смята политикът.
"Това, което се случи в президентството - консултациите между президента Радев, всъщност Радев, нека не го наричаме президент, и ПП-ДБ аз видях нещо много страшно. Единственият човек, който стърчеше над всички останали, беше ген. Атанасов. Всички останали бяха коленичили пред президента и бяха готови да извикат - "С вас сме г-н Президент"", смята Ангелов.
"Основната ни цел бе да внесен удължителен бюджет. Ако видите стенограмите, ще видите, че искаме да приемем удължителния бюджет още тогава на две четения. ПП-ДБ, като политическа формация си търсят повод, който да бъде причина да изкарат хората на улицата. Това беше поводът", коментира Ангелов.
"За мен, като политик, считам, че в политиката няма място за вдигнати юмруци, няма място за шамари и ритници", заяви той.Открийте ощеАбонамент за спортен каналРегионални новиниИнформационна агенция БЛИЦЗдравеопазване новиниБилети за концертиБилети за спортни събитияОбразование новиниИкономически новиниИнтервютаКнига за автомобили
"Можем да направим извод каква е политическата зрялост на нашето общество и лидерите, които излъчва. Няма място за бабаити в политиката иза пехливански битки. В политиката чрез думи трябва да обориш своя противник. Пръв посяга към тоягата и камъка този, който няма аргументи", заяви зам.-председателят на НС.
Нова конфигурация след изборите
"За мен не е било проблем да работя с всички в целия ми професионален път като лекар, директор и после като министър. Така съм обучаван. За мен е важно да имаме екип. Ако имаме една основна цел например - да спасим даден човешки живот. Не мога да давам по-малко или повече от себе си, когато съм част от даден екип", заяви Ангелов.
"Политиката е изкуство на възможното. Няма как политик да се зарича, че няма да направи нещо, освен ако не противоречи на ценностите на партията, която представлява, но идват моменти, в които никоя партия няма да има абсолютно мнозинство", отговори той на въпрос дали ГЕРБ би участвал отново в правителство
Изтрезняването в ПП-ДБ е настъпило и е времето на махмурлука", коментира той.
По думите му няма политическа партия, която да има мнозинство и това не е български феномен, а е във всяка демокрация в Европа.
"Хората казват ясно - нациите са много различни. Всяка една прослойка от обществото трябва да намери своето парламентарно представителство и ние трябва да свикнем да работим заедно", добави Ангелов.
Котката на Шрьодингер
"Ще успеем да спечелим следващите избори. Котката на Шрьодингер е едно понятие, което идва от квантовата механика, която пренася знанията от микро на макро ниво и доказва, че една система може да е едновременно в едно състояние и в друго в един и същи момент. Т.е. котката може да е и жива и мъртва в кутията, когато я отворим", обясни той.
Думите на Ангелов идват във връзка с думите на Румен Радев към Деница Сачева по време на консултациите преди завъртането на рулетката с мандатите отново в 51-то НС. Репликата бе във връзка с това дали той й говори като президент или като конкурент
"Нека да кажа кой е котката на Шрьодингер според мен - това е президентът Радев. Той в един и същи момент е две различни неща - президент и политически лидер едновременно. Това е реално несъвместимо", смята зам.-председателят на парламента.
Румен Радев в политиката
Ангелов бе запитан дали ГЕРБ би се коалирала с партия на президента, ако той слезе от поста си за предсрочните избори.
"Зависи какви ценности изповядва. Той казва, че Крим е руски, значи той стои от другата страна на политическите партньори на България. Той гледа на Изток, не на Запад. Той постави пръв пръчка в колелото на България към еврозоната. Докато ПП-ДБ са готови на това, ние не сме", коментира той и даде пример с Асен Василев, който е гласувал против ядрените реактори от САЩ.
Кой ще е служебен премиер
"Г-жа Назарян не би се съгласила да бъде служебен премиер. Ние ще спечелим тези избори, независимо кой е служебен премиер. За нас това не е самоцел. За ПП-ДБ е важно да има "наше МВР", "наш главен прокурор"", каза той.
"Омбудсманът отдавна декларира, че няма да бъде служебен премиер и то много отдавна. Кандидатите на ГЕРБ винаги са водили последователна политика. Ние, за разлика от опонентите ни, не изповядваме максимата - това са нашите принципи, ако не ви харесват, имаме и други", коментира Ангелов.Открийте ощеАнкетиРегионални новиниКнига за лайфстайлНовини в реално времеИнформационна агенция БЛИЦТехнологични новиниЖенски темиОбщество новиниБЛИЦ - Информационна агенцияБилети за спортни събития
"Не е обсъждано дали министри на ГЕРБ да продължат мандата си като служебни министри. Няма смисъл да си губим времето в обсъждане на хипотези. Ако има такава покана, ще коментираме", заяви още зам.-председателят на парламента.
0 Коментара