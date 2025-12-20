Това, което се случи в президентството - консултациите между президента Радеви ПП-ДБ аз видях нещо много страшно. Единственият човек, който стърчеше над всички останали, беше ген. Атанасов. Всички останали бяха коленичили пред президента и бяха готови да извикат - "С вас сме г-н Президент".

Това заяви в ефира на Нова нюз зам.-председателят на парламента и председател на Съвета за съвместно управление на кабинета "Желязков" Костадин Ангелов от ГЕРБ.

"Г-жа Назарян не би се съгласила да бъде служебен премиер", категоричен е той.

На въпрос дали ГЕРБ би се коалирала с партия на Радев, той заяви, че всичко зависи от това какви ценности би изповядвала формацията на държавния глава.

Протести и свалянето на кабинета "Желязков"

"Комфорта за ГЕРБ никога не е бил на първо място. За нас винаги е било важно какви са приоритетите пред държавата и намирането за начина за тяхното решение. Излизаме удовлетворени и постигнахме много резултати, реанимирахме един умрял ПВУ. 25% повече инвестиции има в България. Влизаме в еврозоната също е стратегически резултат за България", коментира той.

По думите му ГЕРБ винаги е демонстрирал как се носи отговорност и е загърбвал политическите страсти.

"Борисов каза, че първата част на протеста, който протичаше мирно, ни свърши златна работа. Защо? Благодарение на енергията на хората, голяма част от политическите формации, които участваха в това управление, най-после узряха за това, че социалният диалог трябва да бъде възстановен. Синдикати и работодатели седнаха с политиците на масата. Затова този протест свърши тази златна работа", добави той.

"За да се разкачаме от нещо, първо трябва да сме се разкачили. Никога не се е налагало да се скачваме за друга политическа формация", категоричен бе Ангелов.

Ангелов: ДБ се страхуват

"Първата партия, която поканихме, за да съставим мнозинство, беше ДБ. Ако колегите от ДБ имаха политическата смелост и зрялост да се съгласят да участват в една такова управление, те можеха да бъдат гаранта, че господин Пеевски няма да има никакво влияние в тази власт.

"ПП-ДБ винаги са се страхували да носят политическа отговорност", смята политикът.

"Основната ни цел бе да внесен удължителен бюджет. Ако видите стенограмите, ще видите, че искаме да приемем удължителния бюджет още тогава на две четения. ПП-ДБ, като политическа формация си търсят повод, който да бъде причина да изкарат хората на улицата. Това беше поводът", коментира Ангелов.

"За мен, като политик, считам, че в политиката няма място за вдигнати юмруци, няма място за шамари и ритници", заяви той.

"Можем да направим извод каква е политическата зрялост на нашето общество и лидерите, които излъчва. Няма място за бабаити в политиката иза пехливански битки. В политиката чрез думи трябва да обориш своя противник. Пръв посяга към тоягата и камъка този, който няма аргументи", заяви зам.-председателят на НС.

Нова конфигурация след изборите

"За мен не е било проблем да работя с всички в целия ми професионален път като лекар, директор и после като министър. Така съм обучаван. За мен е важно да имаме екип. Ако имаме една основна цел например - да спасим даден човешки живот. Не мога да давам по-малко или повече от себе си, когато съм част от даден екип", заяви Ангелов.

"Политиката е изкуство на възможното. Няма как политик да се зарича, че няма да направи нещо, освен ако не противоречи на ценностите на партията, която представлява, но идват моменти, в които никоя партия няма да има абсолютно мнозинство", отговори той на въпрос дали ГЕРБ би участвал отново в правителство

Изтрезняването в ПП-ДБ е настъпило и е времето на махмурлука", коментира той.

По думите му няма политическа партия, която да има мнозинство и това не е български феномен, а е във всяка демокрация в Европа.

"Хората казват ясно - нациите са много различни. Всяка една прослойка от обществото трябва да намери своето парламентарно представителство и ние трябва да свикнем да работим заедно", добави Ангелов.

Котката на Шрьодингер

"Ще успеем да спечелим следващите избори. Котката на Шрьодингер е едно понятие, което идва от квантовата механика, която пренася знанията от микро на макро ниво и доказва, че една система може да е едновременно в едно състояние и в друго в един и същи момент. Т.е. котката може да е и жива и мъртва в кутията, когато я отворим", обясни той.

Думите на Ангелов идват във връзка с думите на Румен Радев към Деница Сачева по време на консултациите преди завъртането на рулетката с мандатите отново в 51-то НС. Репликата бе във връзка с това дали той й говори като президент или като конкурент

"Нека да кажа кой е котката на Шрьодингер според мен - това е президентът Радев. Той в един и същи момент е две различни неща - президент и политически лидер едновременно. Това е реално несъвместимо", смята зам.-председателят на парламента.

Румен Радев в политиката

Ангелов бе запитан дали ГЕРБ би се коалирала с партия на президента, ако той слезе от поста си за предсрочните избори.

"Зависи какви ценности изповядва. Той казва, че Крим е руски, значи той стои от другата страна на политическите партньори на България. Той гледа на Изток, не на Запад. Той постави пръв пръчка в колелото на България към еврозоната. Докато ПП-ДБ са готови на това, ние не сме", коментира той и даде пример с Асен Василев, който е гласувал против ядрените реактори от САЩ.

Кой ще е служебен премиер

"Г-жа Назарян не би се съгласила да бъде служебен премиер. Ние ще спечелим тези избори, независимо кой е служебен премиер. За нас това не е самоцел. За ПП-ДБ е важно да има "наше МВР", "наш главен прокурор"", каза той.

"Омбудсманът отдавна декларира, че няма да бъде служебен премиер и то много отдавна. Кандидатите на ГЕРБ винаги са водили последователна политика. Ние, за разлика от опонентите ни, не изповядваме максимата - това са нашите принципи, ако не ви харесват, имаме и други", коментира Ангелов.

"Не е обсъждано дали министри на ГЕРБ да продължат мандата си като служебни министри. Няма смисъл да си губим времето в обсъждане на хипотези. Ако има такава покана, ще коментираме", заяви още зам.-председателят на парламента.