Ако получим третия мандат за съставяне на правителство от президента, ще го обсъдим в партията и ще вземем съответните решения, заяви лидерът на БСП Атанас Зафиров в ефира на бТВ. Той бе гост в предаването "Лице в лице".

Той допълни, че в голяма вероятност левицата ще върне папката празна. „Колкото по-бързо се отиде на избори, толкова по-добре, за да не се генерира допълнително обществено напрежение“, допълни Зафиров.

Като политическа сила сме едни от най-потърпевшите от гласуването с хартиена бюлетина, посочи той. Относно машинното гласуване лидерът на БСП посочи, че по-голямата част от техните избиратели предпочитат хартиените бюлетини.



„Мога да ви гарантирам, че ще участваме много активно и ще го обсъдим. Винаги, когато се взимат прибързани решения под диктат, винаги сме бъркали. Ако ще има машинно гласуване – не с тези машини. Видяха се несъвършенствата им. Идеята за сканиращите апарати е добра“, каза Атанас Зафиров.

Оставката на правителството не е най-доброто нещо, което можеше да се случи на България, каза лидерът на БСП и вицепремиер в оставка.

Зафиров призна, че е научил около час по-рано преди премиерът Росен Желязков да подаде оставка.

Запитан защо управляващата коалиция не е приела бюджета, след като има мнозинство, Зафиров отговори - питайте нашите партньори, нашата позиция винаги е била да се приеме редовен бюджет, не удължителен.

Според Зафиров тези, които са поискали промените, трябва да понесат и последиците от тях.

Носим отговорност и за това, че не успяхме да убедим нашите партньори, че управлението трябва да продължи, каза Зафиров. Според него протестите са и ценностни. Той обърна внимание, че на площадите плакати срещу БСП не е имало.

Беше обсъдена опцията аз да подам оставка, но ИБ прецени единодушно, че в тази ситуация председателят не трябва да подава оставка, заяви Зафиров, отговаряйки на въпрос за оставките в БСП. Преди дни цялото Изпълнително бюро хвърли колективно оставка с изключение на председателя. Зафиров изясни защо се е стигнало до тази ситуация.

Допуснахме една грешка. Не създадохме добра комуникация в партията, каза Зафиров, говорейки за участието на левицата в управлението.

Той обясни защо е бил пред кабинета на Делян Пеевски - същия ден е обиколил поне десет кабинета в Народното събрание и е говорил за възнагражденията на хората. Зафиров изрази съжаление, че нивото на правене на политика се е снижил до интриги на дребно - да снимат някого в гръб и да правят внушения.

Питате ме за влиянието на ДПС-НОВО НАЧАЛО, тяхното влияние е точно толкова, колкото са техните народни представители, продължи Зафиров. И риторично попита ПП-ДБ как са работили с ДПС, когато промениха конституцията с тях.

Никога не сме си позволявали да ритаме своите партньори по кокалчетата, каза още лидерът на БСП.

Зафиров каза, че мандатоносителите от ГЕРБ не са питали БСП дали да подадат оставката на правителството, но ги оправда - те са мандатоносител, тяхна е отговорността. Лидерът на БСП отново повтори, че според тях правителството не е трябвало да подава оставка, защото в новата година, когато приемаме еврото, страната не трябва да влиза с удължителен бюджет.