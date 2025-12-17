Президентът Румен Радев ще се срещне с представители на парламентарните групи на "БСП-Обединена левица" и на "Има такъв народ" (ИТН). Срещите са част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Първата среща ще бъде от 10:00 ч. с "БСП-Обединена левица" и след това с "Има такъв народ" от 11:30 ч.

Вчера президентът обсъди политическата ситуация в страната с представителите на "Възраждане" и с "ДПС - Ново начало".

В понеделник (15 декември) започнаха консултациите при президента Румен Радев, като той разговаря с ГЕРБ-СДС и с "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).

Премиерът Росен Желязков обяви преди дни, че правителството подава оставка. Ден по-късно единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя. До нея се стигна след масови протести в София и други градове на страната този месец, припомня БТА.

Според Конституцията след оставката на кабинета президентът започва нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.