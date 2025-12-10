Полицията задържа около 20 души по време на антиправителствения протест, който в момента се провежда в София. Част от задържаните са били установени още на контролно-пропускателните пунктове, където служителите на реда извършват засилени проверки.

Сред арестуваните е 16-годишен младеж, у когото са открити бомбички. Друг задържан, 30-годишен криминално проявен мъж, е бил хванат да носи нож и бокс, информират от СДВР. Трети задържан е бил без документи за самоличност.

Още трима участници в протеста са отведени за установяване на самоличността им, като в хода на проверките се е оказало, че единият от тях е обявен за издирване.

От СДВР съобщават, че междувременно са задържани още няколко души. При част от тях са намерени наркотични вещества, предава Нова телевизия.