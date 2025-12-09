Два украински морски дрона са били унищожени във водите на Черно море близо до България от началото на годината, съобщи командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

По думите му плавателните средства не са били в бойно положение, но въпреки това са представлявали опасност за търговските кораби.

Контраадмиралът поясни, че флотът премахва или унищожава всякакви военни останки, които могат да застрашат морския трафик, като подчерта изключителната важност на вертолетната авиация за изпълнение на тези задачи.

По повод въздушната евакуация на седем души от борда на танкер KAIROS, изоставен край българските води от турски влекач, Михайлов обясни, че Военноморските сили активно подпомагат търсенето и спасяването в отговорния район на България в Черно море.

При установяване, че влекачът е изоставил кораба и напуснал водите ни, флотът е изпратил хеликоптер за разузнаване. Екипажът е заснел състоянието на танкера и местоположението му, което е позволило на Морска администрация да организира последващи действия.

Контраадмирал Михайлов подчерта, че подобни операции показват нуждата ВМС да разполагат с повече хеликоптери, за да реагират бързо и ефективно при инциденти и опасни обекти в морето.