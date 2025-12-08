Трима души от десетчленния екипаж на заседналия край Ахтопол танкер бяха евакуирани успешно в неделя. Това се случи при акция на Морската администрация и Военноморските сили. В ранния следобед по въздух на борда бяха доставени хранителни продукти,вода и комуникационни средства. По искане на корабособственика тази сутрин ще бъде организирана нова операция за евакуацията на още четирима моряци. Пак по негово решение на борда ще останат трима души, посочва NOVA.

Днес предстои среща с посланика на Турция у нас за изясняване на всички обстоятелства около изоставянето на танкера в териториалните води на България, съобщават от Министерството на транспорта.

Към този момент масивният 276-метров танкер „Кайрос“ е закотвен стабилно край скалистото крайбрежие и опасност за населението няма.

Морското право е особено, защото евакуирането става само при желание на екипажа, никой от страната ни няма право да ги изкара насила от борда, нито пък те искат да напуснат. Трима ще останат в кораба, защото по този начин страната ни няма да има претенции срещу собствеността на кораба.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов обясни, че операцията е била изключително сложна, защото метеорологичните условия са били много тежки, а корабът непрекъснато се е движел нагоре-надолу.

“Както доставката на продукти, така и евакуацията на екипажа бяха извършени от висене. Наложи се един от бордните спасители да бъде спуснат на палубата на кораба и той да ръководи и действа съвместно с екипажа, за да бъдат свалени провизиите. След това един по едни членовете на екипажа бяха евакуирани”, коментира той.

“Това е единственият начин за евакуация. Имаме готовност в понеделник сутринта да изпратим вертолета с екипажа и спасителя, който да прибере останалите членове, които трябва да бъдат евакуирани”, допълни Михайлов.

Седемте моряци са от Китай и по един от Виетнам, Мияамар и Индонезия. Корабособственикът е във връзка с нашите власти.

От Министерството на околната среда и водите започнаха мониторинг на водата. От Басейнова дирекция вече са взели проби от морската вода между Созопол и Резово, за да видят дали няма разливи. Към момента властите казват, че такава опасност няма, но местните рибари се тревожат.

“Цял живот съм рибар. В момента ситуацията е такава, че изобщо не е отминала опасността от екокатастрофа. Съмняваме се в успеха на изтеглянето на кораба. Това е един от големите класове танкери, трудно може да бъде издърпан. Празен е, вдигнат е нависоко и става като платно. Влекачите трябва да са много мощни”, смята рибарят Димитър Любенов.

“Корабът е без светлини, гърмяно е по него, имало е пожар. Не се знае в какво състояние са техническите съоръжения”, допълни той.