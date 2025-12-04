Всеки протест, особено големите, имат своето реално измерение. В последния случай това са 25 депутати в парламента, каза в предаването „Пресечна точка“ по NOVA експертът по избори проф. Михаил Константинов.

Той обясни, че „цената” на един депутатски мандат е около 10 хил. гласа, а в протестите в цялата страна са участвали 250-260 хиляди човека.

„С протести се сваля власт, но новата идва с избори”, коментира той и допълни, че част от резултата от протеста може да се разсее към по-малки партии.

Проф. Константинов призова протестиращите да гласуват, ако не искат недоволството им да остане без резултат.

Той каза също, че избирателна активност от 50% при следващи избори би била много добра на фона на това колко хора гласуват в другите европейски страни.

Математикът коментира и въвеждането на еврото, като предупреди, че ще има много измами, ще има и грешки на хора, които не са свикнали с новата валута.

„Ние нямаме опит за нещо такова. Знаем как се е променяла българската валута, но сега е съвършено различно.

Ще има хаотични месеци. Това е нещото, с което властите трябва да се заемат. У хората може да възникне много голям гняв“, предупреди той.

„Фалшиви левове долу-горе мога да позная, но фалшиви евро ще ми е по-трудно”, призна проф. Константинов.

На въпрос ще падне ли правителството чрез вот на недоверие, той заяви, че е възможно е, но едва ли ще стане утре.

„В момента има страх и от новия играч на терена, президента, и това нещо сплотява управляващите. Президентът няма полезен ход. Ако иска да си спази клетвата пред българския народ, да си изпълни мандата. Избрали сме го за пет години, а не да хвърля когато иска… Президент, който да хвърля оставка, не сме виждали.

Ако изчака още, а той трябва да изчака, дотогава много неща да се променят. Откъде накъде е казано, че всеки президент, когато си свърши мандата, трябва да влиза в политиката? Няма такова нещо.

И Георги Първанов опита, и Петър Стоянов опита… Не му е работа на президента след това да се занимава с политика, даже не е честно. Той, стоейки във властта, е придобил лостове, които ще използва в един политически проект. Не сме го пратили за това там. Ние сме го пратили там по Конституция да олицетворява единението на нацията, а не да прави политики”, посочи в заключение той.