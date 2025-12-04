т на недоверие за икономическата политика на правителството ще бъде внесен утре в Народното събрание, съобщиха Николай Денков и Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната-Демократична България" в кулоарите на парламента.

Божанов каза, че темата е икономическата политика, тъй като чрез нея правителството изкара толкова хора на протест. Бюджетът беше последната капка на грешната политика на правителството срещу бизнеса, средната класа, икономическото развитие, ограничаването на административната тежест, каза Божанов. Според него икономическата политика на правителството е тотално сбъркана.

Денков каза, че няма нито капка на смирение и никакво усещане, че Министерството на вътрешните работи, правителството дължат на хората извинение за това, което се случва в момента с младежите, които са задържани по време на протеста срещу проектобюджета на правителството на 1 декември. И не е ясно защо са там и защо други, които може би трябваше да са задържани, са пуснати, посочи народният представител. Затова още утре ще внесем вот на недоверие и ще поискаме оставката на правителството, заяви Денков.

Божанов определи твърдението, че протестът на 1 декември е нерегламентиран като опорка. Когато има 100 000 човека на протест, няма как те да бъдат контролирани, каза народният представител. Всички предварителни планове на организаторите се променят в движение, отговори той на критики, че за шествието след протеста не е имало от Столичната община. Организаторът, който беше споменат от министъра, е уведомил Министерството на вътрешните работи по телефона между 16:00 и 17:00 ч., че след като се очакват много повече хора от първоначално планираните, няма как да контролираме хората накъде да тръгнат и дали ще има шествие. Работа на МВР е да охранява протеста в цялото му протежение, както и да проверява за провокатори, подчерта Божидар Божанов. "От министъра и от шефа на МВР установихме, че МВР няма как да установява провокатори и трябвало стюардите да ги установят, каза Божанов и определи това като "пълна неадекватност".