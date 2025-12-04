75 са жертвите на трафик, идентифицирани от Националната комисия за борба с трафика на хора през 2025 г. Данните са за периода януари-септември тази година и бяха представени по време на последното заседание на комисията от секретаря Даниела Савеклиева. Заседанието се състоя днес в Министерския съвет под ръководството на председателя на НКБТХ и вицепремиер Атанас Зафиров.

„Политиките за превенция и противодействие на трафика на хора остават приоритет от най-високо значение. България поддържа стабилна институционална рамка, съобразена с международните стандарти, социалните и икономическите тенденции, които пряко влияят на проявлението на това престъпление“, заяви Зафиров.

Даниела Савеклиева отбеляза, че предстои данните да бъдат обобщени в годишния доклад за работата на НКБТХ.

От комисията отчитат и седем сигнала, отнасящи се до граждани на трети страни, в които са замесени 17 лица общо, съответно от Туркменистан, Филипините, Кения, Нигерия, Израел, Индонезия, свързани с трудова експлоатация и измама. От НКБТХ посочват, че последните две години именно такива сигнали за жертви на трафик на хора на лица от трети страни се увеличават.

Непосредствено след заседанието на НКБТХ беше проведена Национална среща с Местните комисии за борба с трафика на хора, по време на която се обсъдиха, както постиженията, така и предизвикателствата и приоритетите на комисията на национално и местно ниво за 2026 г. Председателят на НКБТХ посочи, че борбата с трафика на хора е кауза, която освен постоянство и професионализъм изисква най-вече човечност и благодари за работата и усилията на членовете на комисията.