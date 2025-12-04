Тазгодишният Никулден ще премине под знака на сериозна промяна във времето, предизвикана от преминаването на активен средиземноморски циклон. Вместо спокойна зимна обстановка, синоптиците прогнозират динамично време с валежи и силни пориви на вятъра, които ще обхванат почти цялата страна в петък, 6 декември.

"Очаква се още през нощта срещу 6 декември облачността да се сгъсти, а дъждът да започне от югозапад и бързо да обхване България", съобщават от Meteo Balkans.

Според метеоролозите, цитирани от Novini.bg, валежите в много райони ще бъдат до умерени. Най-сериозното предупреждение обаче е за силния източен вятър. Очаква се поривите му да достигнат скорост до 60–70 километра в час, като най-засегнати ще бъдат Дунавската равнина и крайбрежните зони.

Сняг в планините

Влошаване на условията се прогнозира и за планинските райони. Там дъждът ще преминава в мокър сняг, което допълнително ще ограничи видимостта и ще усложни обстановката за пътуващите. Шофьорите, които планират пътувания през планинските проходи за празника, трябва да бъдат подготвени за зимни условия.

Традициите срещу стихията

Народните вярвания свързват Никулден със силата на природните стихии, тъй като Свети Николай е почитан като повелител на морето, бурите и закрилник на моряците. Тази година метеорологичната обстановка сякаш ще потвърди фолклорните представи с бурни ветрове и развълнувани води.

Въпреки лошото време, празникът ще събере семействата на трапезата с традиционната риба, а прогнозите сочат, че след преминаването на циклона времето постепенно ще се подобри.