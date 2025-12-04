20 милиона евро ще бъдат преките инвестиции в земята, в цеховете, в организацията на производството в южната индустриална зона на Бургас при реализацията на един от най-мащабните проекти за региона- производството на десет катамарана. "Изработката им е дело на компанията “Bering Yachts”, с която символично поставихме три кила– BC60 -05, 07 и 08". Това съобщи кметът на Бургас Димитър Николов в профила си в социалната мрежа Фейсбук.



Проектът предвижда разкриването на минимум двеста постоянни работни места и стартиране на производството на серия от по- нискобюджетни малки плавателни съдове за рибарския флот. Те ще са до 15 метра, с икономични дизели, уточни кметът.



Три монети с логото на Бургас заварихме символично под киловия блок на трите катамарана, както повелява традицията, добави той.



През септември миналата година компанията завърши изграждането на първия си катамаран от типа BC60. Плавателните съдове, които сега произвежда са от същия клас. Те са с изцяло алуминиеви корпуси, хибридни двигатели и тегло от 60 бруто регистър тона. Катамараните са с дължина от 20 метра. Това са яхти от семеен тип, които не са предназначени за услуги или транспорт.

