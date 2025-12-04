Политологът доц. Татяна Буруджиева заяви в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS, че настоящото правителство ще се задържи, за да осигури приемането на държавния бюджет. По думите ѝ още при създаването на кабинета е било ясно, че той няма да работи в спокойна и удобна обстановка, но и че гражданското недоволство към момента няма силата да го свали веднага.

„Протестът няма тази енергия, която имаше 97-ма година, точно защото не е икономически. И второ - защото чисто ценностният му характер не може да се изрази в чистота и надежда в лидерството“, коментира тя.

►Паралелът с 1997 година и „старите муцуни“

Според Буруджиева ситуацията днес се различава коренно от събитията през 1997 г., които блокираха държавата. Тя отбеляза, че в момента се протестира, „когато има време“ - след работа или по празници.

„Старите муцуни, ако мога така да се изразя, които познаваме вече доста добре - седем избора имаше, в които българинът наказваше едно и също“, посочи политологът като причина за липсата на онази надежда за промяна, характерна за миналото.

►Битката за „собственост“ върху протеста

Доц. Буруджиева изрази мнение, че ПП-ДБ се опитват да овладеят изцяло гражданската енергия, но това е погрешна стратегия за избори.

„Битката е на чий е този протест? ПП държат да е техният протест. Те са много ревниви, ако се появи някой политик от друга партия. Протестите трябва да бъдат „приватизирани“ - това е номер едно - за да могат да подхранят собствената си илюзия, че могат да станат първа политическа сила“, анализира тя.

По думите ѝ онлайн кампаниите и колажите от типа „Това е моят премиер“ вършат работа за изкарване на хора на площада, но не печелят избори. „Според мен огромната част от хората на протеста мразят всички политици. Те не харесват нито един политик“, допълни доцентът.

►Предсрочни избори и икономическа логика

Относно внесения вот на недоверие, Буруджиева го определи като „подранил“. Според нея опозицията е трябвало да изчака внасянето на новия бюджет и тогава да атакува, тъй като „само икономически мотиви могат наистина да парализират държавата“.

На въпрос кой има интерес от бързи избори, тя бе категорична, че това са партиите с твърди ядра.

„Честно казано, според мен най-много ги устройва ГЕРБ и „Ново начало“. Те най-малко би трябвало да имат притеснения от предсрочни избори точно в този момент“, каза Буруджиева, пояснявайки, че техните избиратели искат партиите им да са във властта.