Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев благодари на всички граждани, които са излезли снощи на мирен протест.

“Голямото шествие, което се организира нямаше нито един инцидент. Грозните сцени, които видяхме бяха провокатори и агитки. Опитите да се окървави този протест остана само пред централата на ГЕРБ”, коментира снощните ексцесии Василев.

“МВР седеше безучастно, докато агитки опитваха да окървавят протеста. Имаше огромен проблем - центърът остана без ток”, добави депутатът от ПП-ДБ.

По думите му правителството е чуло протеста, но вече е късно.

“Вече е късно - чухме хората - те искат оставка на това правителство и излизането на Борисов и Пеевски от политиката, и ние ги подкрепяме напълно" каза бившият финансови министър.

“Подайте оставката на това правителство”, обърна се Василев към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и лидера на ДПС-НН Делян Пеевски.

“Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ще внесем вот на недоверие и заедно с всички граждани на протестите, и всички други хора, които не подкрепят, ще поискаме колективно оставката на това правителство”, каза още Василев.

"Изтеглянето на бюджета е закъснял тактически ход. Това правителство с това мнозинство не може да има друг бюджет, защото то е изцяло пленено от Пеевски”, допълни по време на брифинга депутатът Божидар Божанов.

“Това правителство няма моралното право да управлява”, добави Василев.

Еврозона

“Ако някой си мисли, че с връщането на бюджета ще намали общественото напрежение, тежко се е объркал. Управлението няма легитимност, то веднага трябва да си ходи”, добави съпредседателят на “Да, България“ Ивайло Мирчев.

Във връзка със спекулациите по присъединяването на България към еврозоната, Мирчев заяви, че няма нужда от сплашване, евробанкнотите вече са в БНБ и обратен път няма.

"Всеки, който ви плаши, че България няма да влезе в еврозоната, е измамник", отбеляза Мирчев, а Василев попита: "Мислите ли, че може да стане по-зле от това, което е в момента".

"Единственият възможен изход е оставка на правителството. Призоваваме да се спрат всички процедури по назначаване на шефовете на службите, защото може да отидем на избори, а управляващите искат да овладеят службите. Чашата преля и се видя хорското недоволство. Видяхме, че на президента явно президентството му отеснява. Крайно време е да вземе решение какво ще прави", призова Атанас Атанасов.