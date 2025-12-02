Исканията на протеста за оставка на кабинета, подкрепени от ПП-ДБ, не намират отглас сред управляващите. Правителството няма намерение да си върви преди влизането на страната в еврозоната - това се разбра от изявление на премиера Росен Желязков, който говори пред медиите след среща на коалиционния съвет. Смени на министри, каквито също бяха поискани, засега също не се предвиждат.

Според Желязков е съвсем естествено протестът, първоначално насочен към проектобюджета, да развие и политически искания. "Ние обаче имаме голям ангажимент. Без бюджет нямаме правото да абдикираме. Ние ще абдикираме последни", заяви премиерът.

Тази позиция на правителството му Желязков аргументира с това, че следващите месеци са изключително важни за външнополитическата ориентация на България заради предстоящото присъединяване към еврозоната. По думите му, страната трябва да завърши своята интеграция с ЕС, но "различни сили се опитват да отклонят България от този избор".

"Правителството видя за какво гражданите протестират. Аз съм протестирал 1990 г., 1996 г. и подкрепям хората, които протестират за повече права, демокрация и справедливост. Считаме, че протестът има не толкова политическа, а социална, човешка страна – търсене на повече диалог, толерантност и хармония. Това е протест на младите хора, които търсят своето място в бъдещето на Българя, които сме длъжни да чуем", обясняваше премиерът.

От думите му се видя, че единственото, с което засега управляващите ще се съобразят, е недоволството срещу бюджета. Желязков обещава да се премахне автоматичното увеличаване на заплатите в публичния сектор; да се преразгледа увеличението на данък дивидент и осигуровките; да отпаднат планираната концесия на тотото, гаранцията за евентуална покупка на "Лукойл" в ББР и други предложения, които са предизвикали спекулации, както той се изрази. Ще се ореже и капиталовата програма в сферата на отбраната, транспорта и регионалното развитие, макар че според Желязков средствата за общински проекти трябва да се запазят.

За премиера най-важното в момента е да се приеме нов бюджет. Той обаче предвиди и сценарий, при който да се удължи действието на сегашния.