Българската държава вече не разполага с достатъчно финансов ресурс, защото през последните години публичните средства са били харчени безразборно и без необходимата икономическа логика. Това заяви депутатът от ГЕРБ и председател на парламентарната бюджетна комисия Делян Добрев по време на Националната академия на младежката структура на партията, проведена в Разлог.

Според Добрев единственият реалистичен модел за големи инфраструктурни и публични инвестиции в настоящия момент е разширяването на концесиите. Той посочи Летище „София“ като пример за успешна концесия, при която инфраструктурата се е подобрила, държавният бюджет печели, а инвеститорът има стимул да управлява ефективно.

„Всички печелят – хората, фискът, инвеститорите. Този модел може да се приложи в почти всички сектори на икономиката. Частният капитал може да дойде от различни източници, включително и от пенсионните фондове“, коментира Добрев.

Той описа и състоянието на бюджета преди 2021 година, сравнявайки го с домакинство, в което има „скътани пари“ на различни места из къщата. „След 2021 г. дойде едно абсолютно левичарско правителство, пребъркаха цялата къща и взеха парите отвсякъде, изхарчиха ги“, заяви депутатът и посочи, че средствата са били насочени към проекти като автомагистрала „Хемус“, Фонда за енергийна сигурност и ВиК холдинга – всеки от които е погълнал над 1 милиард лева.

Добрев подчерта, че стимулирането на икономически растеж чрез увеличено потребление е неефективно за малки отворени икономики като българската, тъй като по-голямата част от потребителските стоки са вносни и генерираната печалба „изтича“ извън страната.

В тази връзка ГЕРБ възнамерява да разшири използването на концесиите като структурна политика. Сред обсъжданите идеи са отдаването на концесия на държавния тотализатор, както и изграждането на тунела под прохода „Петрохан“ чрез частен капитал.