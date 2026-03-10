Комисията за избор на Управител на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ Бургас приключи с оценката на представените Програми за управление на Болницата за следващите три години.

Съгласно правилата за провеждане на конкурса до събеседване се допуска кандидат, получил оценка над 4.50. За среща с Комисията днес са допуснати и четиримата кандидати - д-р Венцислав Димов, д-р Тома Томов, Димитър Помаков и д-р Благомир Здравков.

Председател на комисията е общинският съветник д-р Лидия Стефанова, секретар е Златина Георгиева – главен юрисконсулт на Община Бургас, а членове са д-р Георги Паздеров - директор РЗИ Бургас, д-р Жени Стоичкова – председател РК на БЛС Бургас и проф. д-р Цветомир Луканов – ръководител на Клиниката по детска кардиохирургия на Университетска болница Хайделберг, Германия.

След приключване на третия етап от конкурса, Комисията – като вземе предвид получените оценки на двата етап на конкурса, ще определи управител на Детската болница и ще предложи на Общински съвет Бургас за одобрение направения избор.