Общо 45 полета са отменени днес до и от летищата в Ларнака и Пафос на остров Кипър на фона напрежението в Близкия изток заради американско-израелската офанзива срещу Иран, съобщава в. „Сайпръс мейл“.

Отменени са 16 пристигащи и 13 заминаващи полета по маршрути, свързани с Близкия изток, до дестинации като Тел Авив, Бейрут, Доха, Дубай и Аман.

На летището в Пафос са отменени полети на „Райънеър“ до Аман.

Настоящата ситуация с отменени полети от и до Кипър е пряк резултат от ескалацията на военни действия и напрежение в Близкия изток. Британската военновъздушна база Акротири на острова беше ударена от дронове, за които се твърди, че са изстреляни от свързаната с Иран ливанска групировка "Хизбула". Този инцидент е пряко свързан с напрежението, предвид географската близост и стратегическото значение на Кипър. В отговор на тези събития, бяха предприети конкретни политики и мерки. **Гърция незабавно изпрати две фрегати и самолети F-16 в Кипър**, за да укрепи сигурността на страната. Франция и Великобритания също предоставиха сили със способности за борба с дронове, подчертавайки сериозността на възникналата заплаха. Паралелно с това, **българското Министерство на външните работи издаде официално предупреждение към българските граждани да напуснат незабавно конфликтния регион**, като същевременно създаде Кризисен щаб за координиране на действията и предоставяне на актуална информация. Тези мерки ясно демонстрират институционалния отговор на ескалиращата ситуация, която пряко влияе върху безопасността на въздухоплаването и международните пътувания.