Парламентът не успя да започне работа при първия опит за регистрация за днес.

Електронното табло в пленарната зала отчете 113 души, които са се регистрирали.

Председателят на парламента Рая Назарян даде половин час почивка преди втория опит Народното събрание да започне работа.

Депутатите ще гласуват на второ четене промени в Закона за публичните предприятия, свързани с въвеждането на система за управление на риска в публичните предприятия, включваща и служител по почтеността. Измененията, внесени от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, са първа точка в предвидената програма за днешното пленарно заседание.

В предвидения дневен ред на парламента е още първото четене на изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) и в Закона за марките и географските означения.