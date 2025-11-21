Служители на Националния осигурителен институт от цялата страна излязоха на протест. Те настояват в гласувания на първо четене днес бюджет, вместо 5-процентното заложено увеличение на заплатите, да бъде 20%.

Според служителите на НОИ заплащането е ниско и не отговаря на непрестанно нарастващите цени.

Към протеста се присъединиха служители на НОИ от цялата страна. В териториалната дирекция в Русе работят близо 100 души. Свободни работни места няма, но заради ниското заплащане и високото натоварване текучеството на кадри е значително.

Ако не бъдат чути, служителите на НОИ се заканиха с ефективни протестни действия.