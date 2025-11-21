Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предупреждава за нова фалшива кампания с разпращане на SMS-и от името на институцията. В Касата са постъпили множество сигнали от граждани, съобщиха от НЗОК в страницата си във Facebook.

Съмнителните съобщения информират за „възстановяване на средства“ и изискват действия от страна на потребителя, които могат да доведат до кибератака върху неговото устройство. От НЗОК подчертават, че не изпращат SMS-и за дължими суми, възстановяване на средства, здравноосигурителен статус или каквато и да е лична информация.

Институцията уведомява пациентите чрез SMS единствено за:

- статус на протоколи за лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК;

- издадени протоколи и заявления за помощни средства и ремонти;

- одобрения по подадени заявления.

При получаване на подобни фалшиви съобщения НЗОК сигнализира компетентните органи, които разследват случая като киберпрестъпление. Още през юни Касата и МВР предупредиха за зачестили фишинг имейли, изпращани от името на НЗОК, съдържащи линкове за въвеждане на лични данни.