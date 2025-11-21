В Деня на християнското семейство Община Камено организира за втори път честване на „златни сватби“. Инициативата е на кмета на община Камено – Жельо Вардунски, с цел да вдъхнови младите хора и да подчертае значението на семейството, християнските ценности и брака като основа на българското общество.

8-те семейни двойки, които празнуват 50 години съвместен живот през тази година, отново си казаха „да“ и подновиха брачните си клетви. Под звуците на сватбения марш на Менделсон те преподписаха своите брачни свидетелства, настъпиха се символично, за да решат „кой ще командва къщата“, и си обещаха още дълги години съвместен живот. След церемонията двойките вдигнаха наздравици за здраве, щастие и любов, а празникът продължи със спомени, много усмивки и тържествено настроение.

Церемонията беше ръководена лично от кмета Жельо Вардунски, който развълнувано се обърна към гостите и двойките с думите:

„Скъпи юбиляри, вие сте пример за всички нас! Вашата любов, уважение и несломим дух през тези 50 години са истинско вдъхновение. Вие доказахте, че бракът не е просто документ, а път, изпълнен с обич, подкрепа и разбирателство. Радостен съм, че днес мога да бъда част от този специален ден, в който честваме не само вашата „златна“ сватба, но и силата на семейството като основа на нашето общество. Желая ви още дълги години щастие, здраве и взаимна подкрепа! Нека огънят на любовта ви никога не угасва и да продължите да вдъхновявате младите поколения с вашия пример!“

Всички гости получиха сантиментални подаръци, които да им напомнят за тази тържествена дата и удостоверения за златна сватба от името на кмета на Общината.

Феерия от обичливи чувства, сълзи на щастие, смях от споделена наслада, удовлетворение от направения жест, сияйни усмивки и много вълнение. Това е атмосферата по време на Златните сватби в Камено!