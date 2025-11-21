Бургаският неврохирург д-р Светослав Тодоров показа нагледно как първата помощ и адекватното поведение могат да спасят живот до идването на линейката и транспортирането на пострадал човек до болница. Той даде и ценни съвети за родители как да разпознаят тревожните симптоми, че детето им употребява наркотици, пуши вейп или е под влиянието на райски газ. Това стана по време на обучение, което се проведе днес в аулата на УМБАЛ Бургас.

Обучението е провокирано от филма „Един грам живот“, чиито идея и реализация са с бургаски корени, и силното послание, което той отправя. То бе организирано от БЧК Бургас, д-р Светослав Тодоров, който е и заместник-директор на УМБАЛ-Бургас и лектор по първа помощ към БЧК, както и парамедик Димитър Ненчев.

„Това е едно от поредните обучения, то е допълнено, тъй като освен техники по спасяване и оказване на първа помощ, говорим и за това как родителите да разпознаят кога техните деца употребяват наркотици, вейп, райски газ и т.н.- съвременните бичове, които имат изключително негативно влияние.“, каза д-р Тодоров.

Като пример колко е важно адекватното поведение при инцидент, той посочи като пример случая с покосеното от мълния детенце през лятото преди две години.

„Бащата беше прилагал действия по неговото спасяване и именно това беше една от причините този лош филм да бъде с щастлив край. Винаги има едно технологично време до пристигането на медицинските екипи, когато трябва да се случат тези неща. Те не са сложни, но трябва да се знаят. Винаги е добре да направиш нещо, отколкото да стоиш безучастен.“, каза д-р Тодоров.

Правилна реакция е важна и при инцидентите с тротинетки например, за които д-р Тодоров нееднократно алармира. „Голяма част от тях причиняват черепно-мозъчна травма. Един подготвен човек може да помогне до транспортирането в лечебното заведение“, каза лекарят.

Съветите, които даде към родителите, за да разпознаят дали детето им употребява упойващи вещества, е да бъдат внимателни към поведенчески и физически фактори.

„Детето става затворено, отслабна на килограми, има жажда, носи дълги дрехи, крие ръцете си. Това са тревожни сигнали, които родителят трябва да проследи“, каза д-р Тодоров.