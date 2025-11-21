Надявам се да сработи. Всичко зависи от развоя на военните действия в момента. С тези думи заместник-министър председателят Атанас Зафиров отговори на въпрос на журналисти в Бургас относно плана за мир за Украйна, предложен от президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп.

"Аз съм песимист, че Украйна ще приеме точно този тип условия на този етап. Въпреки всичко остава надеждата, че въпросът ще бъде разрешен бързо и справедливо", каза Зафиров преди откриването на дискусията "България - активен партньор в европейската стратегия за сигурно и устойчиво Черно море“, която събира редица експерти и представители на държавните институции в Международния конгресен център в Бургас.

В контекста на форума Зафиров коментира още, че без сигурност не може да имаме устойчиво развитие на Черноморския регион. Той изрази мнение, че страната ни може да има водеща роля в дискусиите за сигурността, тъй като традиционно поддържа отлични отношения с всички черноморски държави.

Зафиров коментира и държавния бюджет, както и протестите на служители в държавни институции за по-високи възнаграждения: "Не виждам социално напрежение. Виждам напрежение в една част от обществото - работодателската, с която сме имали много добри отношения. Мисля, че в момента малко пресилиха нещата".

Заместник-министър председателят определи проектобюджета, който беше приет на първо четен днес, като социален. "Той е обърнат към нуждите на хората", добави Зафиров.