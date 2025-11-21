Съвсем скоро ще приключи процедурата по адаптиране на информационните системи на МВР и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на редовния парламентарен контрол. Експерти работят по синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба, за да започне обработката на данни и реализирането на административно-наказателната отговорност (налагане на глоби - бел. авт.) за нарушения на средната скорост.

Даниел Митов отговори на въпрос на народния представител Иван Белчев от ПГ „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно водачи, които намаляват рязко скоростта в края на контролирана отсечка, създавайки предпоставки за инциденти. Белчев отбеляза липсата на знаци, обозначаващи началото, края и средната скорост в отсечките, и факта, че шофьори, които се включат след първата камера, не попадат под контрол. Той предложи организиране на кампании и изготвяне на статистика за катастрофи в тези участъци.

Министър Митов увери, че след приключване на процедурите ще бъде извършен анализ на ефективността на новия режим. За извеждането на обосновани изводи ще е необходимо време, за да се съберат достатъчно емпирични данни.

По отношение на поставянето на знаци Митов посъветва шофьорите да спазват всички налични обозначения за максималната позволена скорост. Що се отнася до маркировката за отсечките с контрол на средната скорост, той добави, че ще се проучи практиката в други страни и ще се обмисли възможното ѝ прилагане.