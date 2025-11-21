Въпреки острите критики парламентът одобри на първо четене финансовата рамка за догодина. Проектобюджетът за 2026 г. получи подкрепата на депутатите от ГЕРБ-СДС, "БСП - Обединена левица", "Има такъв народ", "ДПС - Ново начало" и независими. Против гласуваха от ПП-ДБ, "Възраждане" и МЕЧ. "Величие" не се включиха в гласуването.

Според финансовия министър Теменужка Петкова, Бюджет 2026 гарантира дългосрочната финансова устойчивост. В края на идната година държавният дълг ще достигне до 31 % от брутния вътрешен продукт. Хазната трябва да завърши с 3-процентен дефицит от БВП.

Освен увеличаването на осигуровките с два процентни пункта, се повишава от 5 на 10 на сто данък "дивидент". Остра реакция на опозицията предизвика и изискването за специален софтуер - т.нар. СУПТО, който ще го натовари финансово, но според управляващите по този начин ще се изсветли сивият сектор.

Пленарният дебат премина в обвинения чия е отговорността за отклоняването от дългогодишната благоразумна фискална политика.

Според управляващите това е възможният бюджет, а основните параметри в него представи министър Теменужка Петкова:

“Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа,изразено като дял от брутния вътрешен продукт,за 2026 г., е дефицит от 3% от БВП. Предвижда се държавният дълг да достигне 37,6 млрд.евро или 31,3% от БВП през2026 г.”.

Това е първият бюджет в евро, но погрешното му съставяне няма нищо общо с новата валута, е мнението на Асен Василев от ПП-ДБ.

“Независимо дали бюджетът е в евро,в лева, в турски лири, в руски рубли,когато е“крадлив”,ние ще гласуваме против него”.

Остри критики се чуха срещу въвеждането на СУПТО и покачването на данъчно-осигурителната тежест. Управляващите обвиниха опозицията,че защитава една определена богата прослойка.

Христо Расташки от МЕЧ опонира:

“Това, което сте предвидили,да удвоите данъка дивидент на10% с едно гласуване,го няма в никоя нормална република. В никой нормален бизнес климат не могат да ви вдигнат двойно данъците от днес за утре”.

“Много точно и ясно,че 2% осигуровачна тежест е, за да се балансира пенсионната система. За нас тя е дебалансирана. Ние смятаме, че е дебалансирана.Категорично",посочи Йордан Цонев от “ДПС - Ново начало”.

Възражения имаше и от партия “Възраждане”, която сравни бюджета с националната катастрофа след Първата световна война, което предизвиква реакция от “Има такъв народ”.

От "Алианса за права и свободи" подчертаха, че с бюджета управляващите си осигуряват комфорт, а от партия “Величие" не взеха участие.

Депутатите ще имат само три дни за предложения между първо и второ четене.