Цените на стоките от малката потребителска кошница през октомври почти не се променят спрямо септември – разликата е едва 0,1%, отчитат от КНСБ. Поскъпване има при някои сезонни зеленчуци, като краставици и домати с около 3%, както и при свинското месо, докато ябълките и лимоните поевтиняват, което компенсира ръста при зеленчуците.

Синдикатите обаче отбелязват големи регионални различия в цените. Например във Видин една търговска верига контролира до 90% от пазара, а в Смолян белият боб е с най-висока цена въпреки местното производство. Разликите при брашното, картофите и други стоки могат да достигат до 19% между отделните региони, посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Според Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания цените се балансират, като при някои стоки има увеличение, а при други – спад. Най-голям ръст има при охладеното пиле – 6,6% на килограм. В малките магазини цените често са по-ниски, като при сиренето разликата достига около 2,40 лева.

През зимата се очаква поскъпване на зеленчуците, а цените на цитрусовите плодове вероятно ще намалеят.