Цените на бензина и дизела се увеличават, показват данни от последните няколко седмици. Дизелът е поскъпнал с 12 стотинки на колонка, а бензинът - с 5 стотинки. Газът е с най-малко увеличение - 2 стотинки за месец. През последните няколко дни се наблюдава процес на задържане на цените.

Експертите очакват тенденцията за ръст на цените да се запази. Според прогнозите им дизелът ще поскъпне с още 7-8 стотинки за литър.

Цените на едро също се покачват. Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на производителите и вносителите на горива коментира, че през последните седмици, откакто са се случили промените на международните пазари, най-сериозно е увеличението при дизеловото гориво. То е поскъпнало с около 20 стотинки на нашия пазар, а бензинът - с 8-9 стотинки.

Поскъпването на горивата предизвиква недоволство у шофьорите, които очакват цените да се понижат, след като България получи отсрочка на санкциите срещу “Лукойл”.

Експертите обясняват, че въпреки отстъпката за санкциите и стабилните цени на нефта, има фактори, които водят до покачването на цените на горивата. Председателят на Черноморската и Балканската петролна и газова асоциация Валентин Кънев посочва за пример по-голямото потребление през зимата.