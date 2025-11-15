Направихме възможно най-доброто за рафинерията в Бургас. Показахме, че когато работим ефективно, в екип, с подкрепата на мнозинството в парламента, резултатът е явен. Това заяви премиерът Росен Желязков, цитиран от правителствената пресслужба, във връзка с получената дерогация.

По думите му ежедневно се водят разговори със САЩ и Великобритания във връзка с наложените санкции на "Лукойл". Той подчерта, че целта е да се гарантира, че никакви средства от дружествата няма да изтичат в нежелана посока. Желязков посочи, че е ключово рафинерията да не спира работа и българският пазар да не изпита затруднение.

Премиерът посочи, че пред рафинерията в Бургас предстоят предизвикателства. Той изтъкна, че е важно да бъде осигурена навременната доставка на нефт, да има безпрепятствени процеси по преработката и дистрибуцията. Желязков се надява избора на особен търговски управител да внесе нужното успокоение.

Министър-председателят е на мнение, че Русия ще се вслуша в гласа на разума и ще спре огъня. По думите му докато войната в Украйна продължава, санкциите от страна на Европейския съюз и от страна на САЩ ще продължат все повече да затягат примката.

Министър председателят инспектира строежа на лот 3 "Рупча-Ветрино" от Вертикалния газов коридор в района на магистрала "Хемус заедно с енергийния министър Жечо Станков. Желязков заяви, че страната ни навлиза в нов етап на енергийно развитие, като природен газ вече ще се транспортира по направление Юг-Север. Той увери, че България ще осигурява доставки чрез диверсифицирани и надеждни трасета, като основен фокус ще бъде върху втечнения природен газ от Гърция и гръцките терминали, предназначен предимно за Украйна, Молдова, Унгария и Словакия.

По думите му Вертикалният газов коридор е част от по-широка геополитическа динамика, в която конкуренцията на енергийните пазари се засилва. Според него диверсификацията на източниците и маршрутите е ключов инструмент за укрепване на енергийната сигурност, особено в контекст на глобална среда, в която формите на конкуренция могат да бъдат както пазарни, така и непазарни. Той добави, че България трябва да участва с всички свои потенциали - геополитическото си местоположение, умерената си външна политика и най-вече социалното спокойствие в страната.

Министър Жечо Станков заяви, че новото трасе ще осигури на България възможността да остане на картата като един от ключовите газови преносители в региона. Той отбеляза, че това е проект на висока енергийна дипломация, който укрепва партньорствата на България и повишава ролята ѝ в регионалната енергийна система.

По думите му "Булгартрансгаз" ще увеличи своите приходи чрез повишения транзит.. Жечо Станков посочи, че в условията на текущата бюджетна процедура енергийният сектор остава един от най-стабилните финансови стълбове на държавата, като повишените инвестиции и нарастващите печалби позволяват изплащането на дивиденти към държавния бюджет - средства, които достигат пряко до българските граждани.

Проектът за Вертикалния газов коридор е от стратегическо значение за сигурността и диверсифицирането на газовите доставки в Централна и Югоизточна Европа. Към момента по трасето на лот 3 Рупча-Ветрино са разчистени 58 км от строителната полоса и са разнесени тръби по 18 км от него. Предстоят ключови инженерни пресичания - под три реки, автомагистрала "Хемус" и Стара планина - които ще бъдат реализирани чрез хоризонтално насочено пробиване - иновативна технология, осигуряваща висока прецизност и грижа към околната среда.

Строителните дейности на българска територия по лот 1 "Кулата-Кресна" бележат съществен напредък. Трасето от 48 км е напълно разчистено, тръбите са разнесени по цялата дължина, заваръчните работи обхващат над 43 км, а направените траншейни изкопи са 47 км. Успешно са реализирани всички 14 безизкопни преминавания под пътища и жп линии, както и три от петте планирани хоризонтални пробивания.