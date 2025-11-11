“Количествата горива на територията на страната са достатъчни, за да захранят българските граждани и бизнеса за дълъг период от време”, заяви енергийният министър Жечо Станков пред журналисти.

“На първо място е сигурността на доставките на достъпни цени – това е гарантирано. Като министър на енергетиката имам две основни задачи, които са ми поставени. Първата е постоянна комуникация със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) с цел да получим необходимия положителен резултат, който да даде възможност на рафинерията в Бургас да оперира след 21 ноември. Другата изключително важна задача е свързана със сигурността на доставките до всички български граждани”, обясни Станков.

На въпрос дали правителството има план "Б" енергийният министър отговори, че е сигурен, че план "А" ще сработи достатъчно добре.

“Готовите рафинирани горива, които се съхраняват в чужбина, биха стигнали да задоволят потреблението за четири-пет дни. Тяхното докарване в страната не би променило ситуацията”, добави енергийният министър.