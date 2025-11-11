ГЕРБ Бургас събра актива си на работна среща, която се проведе в понеделник вечерта в Експо център „Флора“. В неяучастваха областният координатор на ПП ГЕРБ – Бургас Иван Алексиев, народните представители Андрей Рунчев, Галя Василева, Станислав Губеров, кметът на община Бургас Димитър Николов и областният управител Владимир Крумов. Присъстваха също общински съветници, кметове на населени места, представители на местното ръководство, директори на териториални звена и активът на общинската структура. По време на дискусията бяха поставени отново акцентите за актуалната политическа обстановка, ключови приоритети за развитието на региона, взаимодействието между местната и националната власт и реализирането на проекти с пряк ефект върху качеството на живот на гражданите. Обсъдени бяха и възможности за засилване на координацията между институциите и местните общности.







