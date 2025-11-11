Руският посланик в България Елеонора Митрофанова смята действията на българските власти по отношение на „Лукойл“ за „прибързани и юридически съмнителни“. Това заяви дипломатът в интервю за ТАСС.

„Ситуацията с „Лукойл“ е много тежка и тревожна. „Лукойл“ искаше да продаде своята европейска холдингова компания, което би било най-добрият вариант, но сделката се провали. Санкциите трябва да влязат в сила на 21 ноември, затова България предприе прибързани опити да изведе нефтопреработвателния завод извън техния обхват. В петък бързо, на две четения, беше приет закон за специален управител на завода. От момента на назначаването му настоящото ръководство на предприятието губи правото да взема решения по управлението му — всички управленски решения може да взема само този временен управител. При това не само ръководството губи правата си, но и акционерите, и собствениците на компанията. Всички решения на управителя, включително относно евентуална продажба на предприятието, не подлежат на административен или съдебен контрол. Тепърва ще видим как ще функционира този закон, но към днешна дата това изглежда като закон за експроприация на собственост. Българите действат много рисковано и създават опасен прецедент“, отбеляза Митрофанова.

Дипломатът подчерта, че заводът „Лукойл Нефтохим Бургас“ е един от най-модерните нефтопреработвателни заводи в Европа, който осигурява около 80% от нуждите на българския пазар на горива и изнася гориво за съседни страни. „Всякакви смущения в работата на завода ще доведат до сериозни последици и могат да предизвикат криза на горива. А ако вземем предвид предстоящия преход на страната към еврото, могат да се очакват както икономически, така и политически затруднения.“

Митрофанова отбеляза, че „Лукойл“ е частна компания, която работи в интерес на своите акционери, а не на руското правителство.