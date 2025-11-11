Правителството депозира в парламента промени в Закона за железопътните превози, които предвиждат по-сурови глоби за превозвачите. В някои случаи санкциите са почти двойно по-големи от сегашните. Оказва се обаче, че повечето от тях се отлагат за 2028 и 2029 година, въпреки че трябва да действат заради вече приета европейска директива.

Според текстовете на евродирективата на пътниците трябва да се дават компенсации при закъснение на влака, така както това действа при пътуването със самолет. България обаче иска отлагане на това правило с мотив, че в момента влаковете са остарели, а инфраструктурата се ремонтира активно. Посочва се, че поради тези причини изплащането на обезщетения на пътниците на този етап би било в значителни размери и щяло да доведе до финансова тежест за превозвачите, която не могат да понесат.

Увеличени глоби от края на 2029 година

Неизплащането на обезщетение при закъснение на влака се санкционира. В момента законът предвижда глоба от 2000 до 5000 лева, а се предлага да стане от 2700 до 6750 лева. Тази промяна обаче ще влезе в сила от 4 декември 2029 година.

Премества се напред във времето и помощта, ако пътуването с влак се отложи. Директивата предвижда в такива случаи превозвачът да осигури храна и напитки, а при необходимост - настаняване в хотел и осигуряване на алтернативен превоз. Санкцията за непредоставяне на напитки, хотел и на друг превоз, ако влакът е блокиран, се увеличава в рамките от 6750 до 13 500 лева. В досегашния закон е записано, че глобата е от 5000 до 10 000 лева. И тази промяна влиза в сила в края на 2029 година.

Дерогация заради липса на фонд за обезщетения

Иска се дерогация и на авансовите плащания, ако има смъртни случаи при железопътна катастрофа. Мотивът е, че трябва да се създаде фонд за обезщетения, за което е необходимо време, а нужната сума е 8,2 милиона лева. Тя е изчислена според сключените полици "Злополука на пътниците", които БДЖ имат за 200 събития. Предлага се това да важи от 2029 година. Срокът за авансово плащане е 15 дни след установяване на самоличността на загиналия, а в промените глобата за превозвача се качва от 40 000 на 54 000 лева.

Иска се поредна дерогация и за други текстове - например за транспортиране на велосипеди с влак, тъй като сегашните вагони нямат такава възможност. Иска се отлагане и на правилата за даване на информация на пътниците пак заради остарелите влакове.

Очакват се 60 нови влака до края на 2027 година

Като възможен срок за влизане в сила на текстовете на директивата се посочва началото на 2028 и дори 2029 година, тъй като до края на 2027 година се очаква да пристигнат 60 нови влака. С тях вече можело да се изпълнят всички изисквания на европейското законодателство.

Има обаче и санкции, които ще се прилагат с влизането на промените в закона в сила. Ако например превозвач не даде информация за преустановяване на услуги по договора с държавата, глобата скача почти двойно. Сега е от 1000 до 5000 лева, а става от 1350 до 6750 лева.

Санкцията за непълна информация или за отказ да се предостави информация на пътник също нараства. Глобата сега е от 2000 до 5000 лева, а се предвижда да е от 2700 до 6750 лева. За непредоставяне на билет и резервация санкцията също расте - от 2000 до 5000 лева става между 2700 и 6750 лева.

Значително увеличение при физическо или психическо увреждане

Сериозно е увеличението на глобите, ако заради инцидент пътници са получили физическо или психическо увреждане. При горна граница до 20 000 лева тя става 27 000 лева. Но това е от глобите, които ще влязат в сила от 4 декември 2029 година.

От 7 юни 2028 година пък ще е в сила възможността превозвачът да бъде глобен за отказ на алтернативен превоз или пренасочване, които позволяват на пътника да достигне до крайната точка на пътуването, включително с транспорт от по-висок клас. Размерът е определен според тежестта на нарушението и цели постигане на ефективност и възпиращ ефект. Предвижда се да е от 1350 до 4050 лева.

Пак от тази дата ще влезе в сила и санкция за отказ да бъдат възстановени разходи за превоз с други доставчици на транспортни услуги. Предвижда се от 50 до 100 лева компенсация да получи пътник, на когото не са възстановени парите за билет или е платил за друг вид транспорт.