Окръжен съд – Бургас наложи наказание в размер на 18 години „Лишаване от свобода“ на |Недялко Т. за жестокото убийство на Живко К., извършено в Айтос през октомври миналата година.

Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим.

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Недялко за виновен в това, че на 24.10.2024г. умишлено умъртвил Ж.К., чиято смърт настъпила на следващия ден в УМБАЛ „Дева Мария“, като убийството е извършено с особена жестокост.

Окръжният съд осъди Недялко Т. да заплати на граждански ищци по делото обезщетения за претърпените от престъплението неимуществени вреди в общ размер от 200 000 лева.