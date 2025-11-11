УМБАЛ – Бургас е в стабилно финансово състояние, което ще ѝ позволи инвестиции в нова апаратура и ремонти в отделенията. Това заяви новият изпълнителен директор проф. д-р Владимир Гончев по време на първото си официално представяне пред Медицинския съвет на болницата. Той се състои от началниците на всички отделения и клиники.

Вече проведох срещи с част от вас и съобразих желанията и посоката, в която искате да развивате отделенията си. Ще се постараем да удовлетворим всичко, което поискахте, включително и увеличението на възнагражденията", каза проф. Гончев. Планира се в следващия договор, който болницата ще подпише с НЗОК, да бъдат заложени повече клинични пътеки и високоспециализирани дейности. В момента средното възнаграждение в УМБАЛ Бургас за медицинските специалисти е около 4000 лева – ниво, съизмеримо с това в останалите областни болници. Новият изпълнителен директор подчерта, че кадровата стабилност е сред силните страни на болницата и постоянно се назначават нови медицински специалисти.

Сред основните приоритети на ръководството са модернизацията на лечебната база, обновяването на диагностичната техника и повишаването на квалификацията на медицинските специалисти. В тази връзка се планира закупуване на втори ангиограф за Клиниката по съдова хирургия, както и ремонти за подобряване на битовите условия в отделенията.