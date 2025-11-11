Всички 1100 възпитаници на СУ “Епископ Константин Преславски” от днес ще спортуват в напълно обновен физкултурен салон. Големият салон на училището премина през цялостен ремонт за първи път от изграждането на сградата през далечната 1983 година.

На събитието присъства директорът на общинска дирекция „Образование“ Катя Мишева, която отправи поздравления от кмета на Бургас Димитър Николов към ръководството, учителите и учениците на училището. Гост бе и началникът на Регионалното управление на образованието в града Валентина Камалиева, която също приветства директорът на СУ „Константин Преславски“ Мартин Илиев и екипа му за новата придобивка.

Тържественото откриване на обновения физкултурен салон продължи с демонстрационна среща по волейбол между представителния отбор на училището и клуб „Дея Волей“ – Бургас.

Обновяването бе наложително с оглед на нарасналия брой ученици и необходимостта от осигуряване на съвременна база за качествен образователен процес и спортна подготовка. През тази учебна година в училището се обучават над 1100 ученици от I до XII клас, разпределени в 42 паралелки. Това прави подобряването на условията за образование и възпитание от първостепенно значение, включително и в областта на физическото възпитание и спорта.

В резултат на ремонта физкултурният салон вече отговаря на всички изисквания за безопасност, комфорт и функционалност. Подменени са подовата настилка и осветлението, шпакловани и боядисани са стените на салона и прилежащите помещения – съблекални, санитарни възли и треньорска стая. Амортизираните дървени баскетболни табла сс сменени с плексигласови, монтирано е електронно табло за отчитане на резултатите, а стълбището, водещо към салона, е обезопасено.

Извършен е и основен ремонт и оборудване на баните, като са осигурени съвременни условия за хигиена и удобство. Фитнес залата и залата за тенис на маса са снабдени с ново спортно оборудване.

Обновяването на образователната инфраструктура е приоритет за Община Бургас, а подобни проекти подкрепят не само физическото развитие на децата, но и тяхната мотивация, дисциплина и стремеж към успех.