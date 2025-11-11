Доцент Димо Колибаров е сред най-изявените български графици. Носител е на много национални и международни награди, дългогодишен преподавател в НХА „Николай Павлович“, почетен гражданин на град Бургас.

Творчеството на доц. Колибаров ще бъде представено в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ – Поморие. В изложбата са експонирани повече от 50 графични произведения, някои от които са специално създадени за събитието.

Това представяне е и по повод 60-годишния юбилей на автора.

Откриване: 14.11.2025 /петък/ от 18.00 ч.