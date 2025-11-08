Не е добра идея хората, които фалираха "Булгартабак", да се упражняват върху рафинерията в Бургас, коментира пред журналисти председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на въпрос за възможността "Лукойл" да бъде придобит от "Български енергиен холдинг" след заседание на Националния съвет на партията.

"Моят коментар се надявам да не бъде приет като особено краен, но хората, които фалираха "Булгартабак", дадоха ни Държавната петролна компания, която след като изхарчи няколко десетки милиона, не направи нищо и беше закрита, дадоха ни магазини за хората, от които още чакаме първият да бъде открит и дали ще има кисело мляко в него, да си упражняват меринджейските способности върху най-голямата рафинерия на Балканите и от тях да зависи дали ще има бензин и дизел по бензиностанциите и дали ще има гориво за самолетите, не мисля, че е добра идея", каза Асен Василев.

Все още нямаме внесен бюджет за следващата година, коментира още Василев. Той посочи, че покрай "Лукойл" темата за бюджета започва да бяга от фокуса на общественото внимание.

Новоизбраният заместник-председател на партията Николай Денков също коментира темата за "Лукойл". От вчера всичко, което ще се случи оттук нататък, е отговорност на управляващите, заяви той. След като за 30 секунди могат да приемат такъв закон, оттук нататък последствията могат да са 30 години, допълни той, визирайки одобрените вчера от парламента законови промени, свързани с функциите на особения управител на активите на "Лукойл“ в България.

По-рано днес Националният съвет на "Продължаваме Промяната" избра Николай Денков за заместник-председател на партията и прие етични правила.