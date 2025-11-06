Подкрепям бюджета. Всичко, което сме поискали за хората е там и се случва. Исках да се запазят заплатите - на полицаи, военни, на всички, които увеличихме, е запазено. Всичко, което сме поискали за хората го има. Аз казах, че ще подкрепям това правителство заради хората. Това заяви лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски в кулоарите на парламента.



"Ние всеки ден оказваме влияние върху институциите навсякъде за хората. Където има теми за хората се занимаваме. Ще оказваме влияние върху цялата държава за хората", добави той.

Относно предстоящото отваряне на "Магазини за хората", Пеевски посочи:

"Питайте земеделският министър кога отварят магазините. За мен има забавяне и очаквам скоро да се случи".



Той коментира и санкциите по "Магнитски".

"Аз работя само по закон. Когато английската санкция беше обявена, казаха, че подкрепят американската. Обжалвам американската, когато тя приключи, ще приключи и английската", каза още той.

"Когато бяхме в сглобката се надпреварваха и идваха да предлагат да помогнат за санкциите по "Магнитски". Дори Асен Василев пред мен и г-н Борисов се обади на г-н Спецов и каза "всички ревизии на г-н Пеевски, които извършвахме, моля да изпратим справка, че са приключили, да е ясно, че няма нарушения". След това имаше разговор в моя кабинет, до парламентарната група, Кирил Петков, Асен Василиев Христо Иванов присъстваха, където се предложи "имаме много голямо желание да работим с теб, не понасяме Борисов. Искаме съюз с теб срещу Борисов. Можем да уредим с нашите контакти да се свалят тези санкции, но трябва да пенсионираме Борисов. Докато него го има ние няма да пораснем". Изгоних ги всичките. Отидох при Борисов и му казах", разказа още Пеевски.