Няма да допусна бюджетът да бъде поставен под риск. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод вчерашния провал на заседанието на Тристранния съвет. Той отново увери, че не е готов на отстъпки:

"Тази година този бюджет е коалиционен и аз няма да поставя под риск, всеки ден го обяснявам, поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде привързано с еврото. Този риск съм го премерил и няма да го допусна. Защото в сегашния бюджет майките взимат повече, медицинските работници, лекарите, взимат повече, учителите взимат повече, военните взимат повече, полицаите и службите вземат повече, огромни сектори взимат повече пари на фишовете си, за да разберат, че не еврото е причина за повдигането на цените".

От думите му стана ясно, че му предстои среща с представители на работодателските организации:

"Защото ми се струва нечестно, ако държавата е дотирала с милиард и 100 милиона от юни досега, включително и 200 милиона вчера Министерски съвет прие за бизнеса за евтин ток и когато имаш на базата на този евтин ток генерирани печалби и всеки ден си мериш придобивките във Фейсбук, какво са купили жените ви, мисля, че не е много честно, така че ще имат един приятен, но тежък разговор с мен".

Никога не лъжа - така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на обвиненията на ДБ, че твърденията му, че е водил преговори за сваляне на санкциите "Магнитски" са били опровергани – от британското посолство и от тогавашните лидери на ПП-ДБ Христо Иванов и Асен Василев:

" Благодаря на посланика, който познавам лично, че всички лъжи, които се говореха, че сме търгували тръби, газ, какво ли не, за да се свалят санкциите, те с едно писмо го решиха. И ако трябва на някой да обясня нещо, че, за разлика от другите аз никога не лъжа. И вчера много точно казах, че аз лично съм разговарял с определени хора по тази тема за свалянето на санкциите на "Магнитски". Седяха там всичките Асен Василев, Петков, Христо Иванов, Атанасов, всички те събираха всеки ден.

И сега понеже всячески искат някак си да сложат Пеевски при мене, а те да се отърсят буквално от цялото си това минало, трябва да ви кажа, че изобщо не ми пука и през вас да им го кажа. Защото, докато имам стабилно мнозинство чрез него, и правителството, и държавата, аз ще го правя".