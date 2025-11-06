Задържана е организирана престъпна група, която е превозвала мигранти до сръбската граница, каза на брифинг окръжният прокурор на София Наталия Николова. Това се е случило по време на специализирана полицейска операция на Главна дирекция „Гранична полиция“



Задържани са петима души – една жена и четирима мъже. „Най-младият участник в групата е на 21 г., а най-възрастният е на 33 г. И петимата са безработни, като четирима от тях са осъждани с вече влезли в сила присъди за превоз на мигранти“, каза тя.

„Обикновено тези групи имат няколко нива, като организаторът избира маршрутите и прави координация със съседните държави“, каза директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов.

Той посочи, че са направени обиски на 13 адреса. „Освен пари в жилищата намерихме и дрехи, които са направени така, че да наподобяват полицейски, като по тях имаше надписи „полиция“ и „миграция“, допълни Златанов.

По думите му чрез тези „полицейски“ дрехи лицата от организираната престъпна група са си осигурявали алиби при придвижването.

„Намерихме и тракери, това са малки устройства, които се поставят в автомобил или чанта, като по този начин се проследява движението чрез GPS система. Групата е взимала от 3000 до 5000 евро от всеки мигрант за превоз до сръбската граница“, уточни той.



Главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР, отбеляза, че групата е наблюдавана от миналата година.